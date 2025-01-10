Бастрыкину доложат о полицейском, обвиняемом в гибели пешехода при ДТП на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге с полицейским, который обвиняется в гибели пенсионерки, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным СКР, в эфире федерального телеканала была подвергнута критике избранная следствием в отношении фигуранта мера процессуального принуждения как несоразмерная тяжести совершенного преступления.

Напомним, в начале недели следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) после ДТП, в котором полицейский насмерть сбил пенсионерку. Оно произошло 4 января.

Ирина Пичурина