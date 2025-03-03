МЧС назвало вероятную причину пожара на НПЗ в Уфе

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, по предварительной версии, связано с технологическим процессом. Об этом сообщило ГУ МЧС по Башкирии.

«Сейчас на месте пoжара работают эксперты испытательной пoжарной лаборатории и дознаватели МЧС Рoссии. По предварительной версии, пoжар связан с технoлогическим процессом»,— написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что открытое горение на заводе ликвидировано, а угрозы для жителей близлежащих районов нет. Превышения концентрации вредных веществ вблизи предприятия не зафиксировано.

В социальных сетях очевидцы публиковали кадры ночного взрыва на территории НПЗ. Местные жители предполагали, что он может быть связан с ударом беспилотника.