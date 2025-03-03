Открытое горение на Уфимском НПЗ ликвидировано

Открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

«Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Возгорание произошло сегодня ночью в районе печи сжигания. По предварительным данным, угрозы для жителей близлежащих районов нет. Специалисты продолжают работу на месте для установления причин пожара. Некоторые очевидцы писали в соцсетях, что причиной стала беспилотная атака, однако местный портал UFA1.RU пишет со ссылкой на собственные источники, что эта версия не подтвердилась.

Позднее ГУ МЧС по Башкирии уточнило, что пожар был связан с технологическим процессом.