В ОАЭ могут открыть филиал образовательного центра «Сириус»

Российский образовательный центр «Сириус» планирует открыть филиал в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила председатель совета федеральной территории Елена Шмелева в эфире телеканала «Россия 1».

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«Речь идет как о совместных образовательных программах, так и об открытии в Арабских Эмиратах центра "Сириус ОАЭ"»,— отметила госпожа Шмелева.

По словам руководителя, власти ОАЭ заинтересовались российским проектом благодаря «уникальной, лучшей в мире образовательной системе», формируемой в «Сириусе».

Представители ОАЭ ознакомились с программами «Сириуса» в феврале 2025 года на форуме Sirius Talent Summit в Абу-Даби. В рамках трехдневного мероприятия российский центр организовал свыше 40 научно-образовательных, творческих, культурных и спортивных активностей с участием ведущих ученых, педагогов и индустриальных партнеров.

«Ъ-Сочи» писал, что в форуме приняли участие свыше 200 детей, студентов и преподавателей из учебных заведений ОАЭ. В финальный день форума состоялась пленарная сессия, на которой обсудили пути взаимодействия между странами в области образования, науки и технологий.

Мария Удовик