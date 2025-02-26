Дети «Сириуса» впервые дали международный концерт в Абу-Даби

Воспитанники образовательного центра «Сириус» в составе Российского национального молодежного симфонического оркестра выступили в столице ОАЭ на форуме Sirius Talent Summit. Они представили музыку Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского и Рахманинова. Вместе с оркестром для иностранных гостей выступили пианист-виртуоз Денис Мацуев и скрипач Павел Милюков, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сириуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Яровой\Медиадом «Сириус» Фото: Ярослав Яровой\Медиадом «Сириус»

Концерт стал завершением первого двухстороннего научно-образовательного форума «Саммит талантов». Он стартовал в Абу-Даби 23 февраля. В течение трех дней «Сириус» проводил лекции, мастер-классы, творческие встречи и выставки — всего более 40 образовательных мероприятий. Их участниками стали более 200 детей, студентов и педагогов эмиратских учебных заведений.

«Саммит дал нам возможность продемонстрировать на практике модель Сириуса по развитию талантов, а мы считаем, что каждый ребенок талантлив. Это непрерывный процесс развивающего обучения — от детского сада, музыкальной школы до научных, художественных и спортивных центров, которые созданы и развиваются в Сириусе. Именно эта модель легла в основу меморандума о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы настроены на многолетнее сотрудничество как в сфере поддержки талантливой молодежи, так и в подготовке педагогов и видим совместные задачи для развития, которые немыслимы без образованной и гармонично развитой молодежи»,— сказала председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.

Саммит стал площадкой для обмена опытом между учителями и учеными, детьми и студентами. В финальный день форума состоялась пленарная сессия, посвященная интеграции систем развития талантов России и ОАЭ. На ней обсудили пути взаимодействия между странами в области образования, науки и технологий.

«Наши страны имеют много аспектов взаимодействия, но самое сложное и долгосрочное — это образование. В России оно имеет очень глубокие корни и традиции, у истоков которых стоят Ломоносов, Менделеев и другие великие люди. "Сириус" вобрал в себя лучшие практики советских и российских школ. Сегодня мы привезли сюда самое ценное — наших детей, тех, кто в будущем будет управлять нашей страной. И взаимодействие российских детей с детьми из Арабских Эмиратов, интеграция образовательных программ — это будущее и залог взаимоотношений и устойчивого развития наших стран»,— отметил помощник президента Руслан Эдельгериев.

Александра Каверина