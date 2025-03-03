В Ноябрьске прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП

Прокуратура Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) начала проверку после ДТП, произошедшего 2 марта на 7 км автодороги Карамовская, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

В аварии участвовали две легковые машины. В результате инцидента водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водитель и пассажир другого были доставлены в больницу. На место ДТП выезжал исполняющий обязанности прокурора Ноябрьска Артем Гордин.

Ранее в районе 1331 км дороги Сургут — Салехард в ЯНАО пострадал водитель автомобиля после того, как врезался в опору уличного освещения.

Ирина Пичурина