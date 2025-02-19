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На трассе Сургут — Салехард автомобиль врезался в столб

В районе 1331 км дороги Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, врезавшись в столб, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Инцидент произошел 18 февраля около 19:15. Водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате аварии его госпитализировали с травмами.

За последние сутки в ЯНАО произошло 22 ДТП. С начала года на дорогах Ямала зарегистрировано 801 ДТП, в которых погибли три человека и травмы получил 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

Ранее на Ямале пострадал пассажир автомобиля во время ДТП в Надыме. В районе проезда №8 водитель на Jetour, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, водитель которой поворачивал без светового сигнала.

Ирина Пичурина

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