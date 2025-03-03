На минувшей неделе в пожарах погибли восемь жителей Ростовской области

Сотрудники ГУ МЧС на минувшей неделе потушили 68 пожаров, вытащив из огня 10 человек. Еще восьмерых дончан спасти не удалось — информирует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП 13 раз, сохранив жизни пяти людям. Еще один человек погиб на воде. Так, «Ъ-Ростов» писал о том, что в понедельник 24 февраля спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины в Таганрогском заливе. Погибший пытался пересечь водоем на коньках, однако провалился под лед в полукилометре от берега.

Дмитрий Ковалевский