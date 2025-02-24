Попытавшийся пересечь на коньках Таганрогский залив мужчина погиб подо льдом

В Таганроге спасатели извлекли из полыньи тело 64-летнего местного жителя. Погибший пытался пересечь Таганрогский залив на коньках, однако провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В МЧС обратилась дочь мужчины, когда тот перестал выходить на связь. Сотрудники ведомства обследовали территорию с помощью судна на воздушной подушки и обнаружили тело в полукилометре от берега.

Ранее в Ростове спасли школьника. Как писал «Ъ-Ростов», 12-летний мальчик провалился под лед на реке Темерник.

Дмитрий Ковалевский