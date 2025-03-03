Мошенники начали звонить предпринимателям Сургута от лица администрации

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) мошенники, выдающие себя за сотрудников управления потребительского рынка и защиты прав потребителей мэрии города, начали звонить бизнесменам города, сообщили в Telegram-канале управления развития предпринимательства и туризма администрации Сургута «Инвестируй в Сургут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мошенники предлагают предпринимателям приобрести печатную продукцию для оформления «Уголка потребителя» — они сообщают о предстоящих проверках и предлагают купить пакет документов, а также бумаги об успешном прохождении проверочных мероприятий. «Обращаем внимание, что подобные действия не имеют отношения к деятельности управления. Просим проявлять бдительность и в случае поступления подобных звонков рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц»,— сказано в сообщении.

Ранее в полиции ХМАО-Югры предупредили жителей о новом виде мошенничества с рассылками по SMS: на номер телефона с привязкой к банку поступает SMS-сообщение с оповещением, что из зарплаты будет удержана сумма в пользу поддержки специальной военной операции (СВО). В случае несогласия получателю предлагают перейти по ссылке.

Ирина Пичурина