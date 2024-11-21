Полиция Югры предупредила о новом виде мошенничества по SMS

В полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) предупредили жителей о новом виде мошенничества с рассылками по SMS, сказано в сообщении регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции, на номер телефона потенциальной жертвы с привязкой к банку, в котором числится зарплатная карта, поступает SMS-сообщение с оповещением, что из зарплаты на основании распоряжения правительства будет удержана сумма в пользу поддержки специальной военной операции (СВО). В случае несогласия получателю предлагают перейти по ссылке и отказаться от ежемесячного взноса. «В момент перехода по ссылке, которая выглядит очень официально, списываются денежные средства с банковских карт»,— сказано в сообщении.

Напомним, с начала года жители ХМАО перевели мошенникам почти 2 млрд руб., что в три раза больше аналогичного периода прошлого года. За весь 2023 год югорчане перевели мошенникам 1,37 млрд руб.

Ирина Пичурина