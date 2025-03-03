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обновлено 08:32

Пожарные сбили пламя на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе

Главное управление МЧС по Башкирии объявило о ликвидации открытого горения на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

«По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом»,— сообщила пресс-служба управления.

Отмечается, что вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пожар на территории предприятия произошел сегодня ночью, ему присвоили повышенный ранг. Возгорание произошло «в районе печи сжигания», сообщений о пострадавших не было. Причины инцидента в МЧС не уточнили.

Наталья Балыкова

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