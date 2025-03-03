В Уфе ночью загорелся нефтеперерабатывающий завод

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в ночь на понедельник произошел пожар, ему был присвоен повышенный ранг. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло «в районе печи сжигания».

В настоящее время пожар локализован.

«Сообщений о пострадавших не поступало. Угрозы для жителей ближайших районов нет»,— отмечается в пресс-релизе.

На месте происшествия работает лаборатория для контроля состояния воздуха. Причины инцидента пресс-служба управления не уточняет.

Наталья Балыкова