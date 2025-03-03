Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником прошел в штатном режиме, сообщило Минобороны. Космический аппарат выведен на расчетную орбиту.

В ведомстве уточнили, что после старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса Космического центра им. Германа Титова. Спутник в расчетное время вышел на орбиту и принят на управление наземными средствами российских ВКС. С космическим аппаратом установлена телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно, передает ТАСС.

Ракету-носитель «Союз-2.1б» запустили с Плесецка сегодня ночью, 3 марта. Запуск осуществлял боевой расчет космических войск ВКС. Это уже второй запуск военного спутника с начала года — первый состоялся 5 февраля с того же космодрома.

«Союз-2.1б» — одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения.