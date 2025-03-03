Трамп посоветовал американцам переживать о мигрантах, а не о Путине

Президент США Дональд Трамп считает, что жителям страны нужно беспокоиться не о президенте России Владимире Путине, а о внутренних проблемах. В противном случае, по его мнению, ситуация в США станет такой же, как в Европе.

«Мы должны меньше времени тратить на беспокойство о Путине и больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, приезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Это заявление прозвучало на фоне опроса CBS News и YouGov, согласно которому 46% американцев считают, что Дональд Трамп поддерживает Москву в конфликте на Украине. Только 4% респондентов полагают, что президент выступает на стороне Киева, а 43% уверены, что он относится к России и Украине одинаково.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа. После вступления в должность в январе он подписал указы, вводящие чрезвычайное положение на границе с Мексикой, отправляющие на границу национальную гвардию и требующие немедленного возобновления строительства стены. На прошлой неделе Мексика экстрадировала в США 29 наркобаронов. Не смотря на это, по данным Reuters, темпы высылки нелегальных мигрантов пока уступают показателям последнего года правления Джо Байдена.

О политике американского президента — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделает Америку снова другой».