Стармер: США остаются надежным партнером Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по-прежнему считает США «надежным партнером» для Соединенного Королевства. Господин Стармер сказал это, комментируя переговоры в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

«Никому не хочется возвращаться к тому, что произошло в последнюю пятницу, но я не принимаю слова о том, что США — ненадежный партнер»,— передает слова британского министра The Guardian. Господин Стармер добавил, что США были союзником Великобритании на «протяжении многих и многих десятилетий» и остаются им.

Он также сообщил, что провел переговоры с господином Трампом. «Не стану вдаваться в детали разговора, но я бы не пошел на этот шаг, если бы не был уверен, что это принесет положительный результат»,— добавил господин Стармер.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Планировалось, что стороны подпишут сделку по редкоземельным металлам. Переговоры провалились: разговор прошел на повышенных тонах, сделка была сорвана. Bloomberg позднее сообщало, что Белый дом ждет публичных извинений от президента Украины.

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