Глава МИД Испании Альбарес: Европа находится на пороге смены мирового порядка

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа находится на пороге смены мирового порядка. Министр подчеркнул необходимость анализа угроз, с которыми сталкивается Евросоюз, и поиска ресурсов для их устранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы должны действовать, чтобы обеспечить нашу безопасность», — призвал господин Альбарес (цитата по El Pas). Он отметил, что для финансирования усилий в сфере обороны и безопасности можно использовать различные инструменты, включая средства Европейского инвестиционного банка и перераспределение бюджетов.

Кроме того, добавил он, в Европе идут дебаты о замороженных российских активах. Глава МИД Испании также выразил уверенность в продолжении сотрудничества Евросоюза и США.

€50 млрд, полученные в виде налогов на доход от замороженных активов РФ, страны ЕС договорились использовать для поддержки Украины в течение ближайших трех лет. Однако в Еврокомиссии не нашли юридических возможностей для конфискации этих активов в рамках закона. Чтобы добиться преимущества в переговорах о мире, в ЕС начали вновь обсуждать вариант конфискации средств, однако несколько стран объединения выступили против.