Утренняя зарядка стала самым популярным видом спорта у петербуржцев

Самым популярным видом спорта у россиян, включая петербуржцев, стала утренняя зарядка. Ей занимается треть респондентов. Такие данные опубликованы в исследовании портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вкусы мужчин и женщин при этом отличаются. Дамы предпочитают зарядку с фитнесом, растяжку и йогу. Сильная половина человечества занимается тяжелой атлетикой, футболом, единоборствами, бегом и велосипедом.

Есть предпочтения и у возрастных групп. Люди старше 45 лет переходят на скандинавскую ходьбу. Категория от 35 до 45 лет предпочитает плавание, лыжный спорт и фитнес. Молодежь — гимнастику, велоспорт и бег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оборот рынка фитнес-клубов в 2024 году составил в Санкт-Петербурге 23,3 млрд рублей, что на 26% больше уровня 2023 года. Средних чек в заведениях вырос на 14%.

Андрей Маркелов