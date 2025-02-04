Средний чек за услуги фитнес-клубов Петербурга за год увеличился на 14%

Оборот рынка фитнес-клубов в 2024 году составил в Санкт-Петербурге 23,3 млрд рублей, что на 26% больше уровня 2023 года. Средних чек в заведениях вырос на 14%, следует из исследования компании Fitness Data.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики сочли петербургский рынок наиболее интересным для наблюдения в прошедшем году. Прогнозируют, что он будет таким и в текущем. В 2024 году на рынок вышли операторы, управляющие рекуррентными клубами. DDXFitness и Spirit.Fitness, а также Urbanfit. к концу года намерены суммарно управлять в Петербурге почти 30 клубами.

«Столь стремительный рост окажет влияние на рынок в городе и будет способствовать распространению потребительской модели с ежемесячной оплатой за фитнес»,— говорится в отчете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что занятия в фитнес-клубах Петербурга подорожали за год на 13-15%.

Татьяна Титаева