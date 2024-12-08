В Воронеже «Факел» проиграл ЦСКА в 18-м туре РПЛ

Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл московскому ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ со счетом 0:1. Матч проходил в Воронеже на одноименном стадионе.

На 13-й минуте после быстрой контратаки ЦСКА вывел вперед нападающий Тамерлан Мусаев. В начале второго тайма верный шанс отыграться был у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова, но он не попал в пустые ворота. После этого несколько раз хозяев выручал вратарь Виталий Гудиев.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что у его команды «самоотдача была на самом высоком уровне». «Мы серьезно готовились, потому что у "Факела" сложно выиграть в Воронеже. В Москве нам было легче, хотя там мы сыграли вничью. В первом тайме нам удалось забить ранний гол и спокойно держать мяч, а сопернику пришлось тратить больше энергии. Во втором было немного по-другому, мы могли забить еще, но не получилось»,— сказал господин Николич.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил «осадок от проигрыша»: «Не смогли показать целостный футбол, не смогли справиться с качеством игры армейцев, они разбивали наш прессинг. Пытались играть в современный футбол независимо от того, что играли против одного из лучших клубов в России, но не были достаточно агрессивны. Во втором тайме перестроились, начали нагнетать, но ЦСКА пользовалься нашими свободными зонами. Был эпизод, когда Вячеслав Якимов должен был забивать, это определяющий эпизод был. Но мы не были статистами в матче».

Игру на стадионе смотрели 8660 человек. По итогам «Факел» остался в зоне вылета на 14-м месте. Следующий матч состоится в начале марта 2025 года: воронежцы отправятся в гости к «Химкам».

Егор Якимов, Александр Прытков