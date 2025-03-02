В Ростовской области оценили уровень радиации

Уровень радиации в Ростовской области не превышает нормальных значений. К такому выводу пришли специалисты Северо-Кавказского УГМС, изменившие фон в Южном федеральном округе.

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В 100-километровой зоне вблизи радиационно-опасных объектов мощность гамма-излучения не превышает 0,9-0,15 мЗвт/ч. В районе Ростовской атомной электростанции показатель на уровне 0,11-0,14 мкЗв/ч, что считается естественным радиационным фоном.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что для строительства Южной АЭС рассматривают площадки в Волгодонске и Новочеркасске. Кроме того, для размещения электростанции рассматривают территорию в Ейске.

Дмитрий Ковалевский