Полиция прикрыла бордель с иностранкой–администратором в Выборге

Сотрудники правопорядка закрыли притон, располагавшийся в доме 34 по проспекту Ленина в Выборге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На момент визита оперативников в помещении находились две девушки из Средней Азии в возрасте 33 и 24 лет, а также 48-летняя петербурженка. Троицу доставили в отдел.

Вскоре выяснилось, что администратором борделя является 33-летняя иностранка. Она отвечала за все организационные моменты, включая управление заказами, финансовые вопросы и закупку необходимого товара. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией).

Подозреваемую поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующего принудительного выдворения из страны. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские прикрыли бордель на улице Некрасова, где работали возрастные жрицы любви.

Андрей Маркелов