Квартиру на улице Некрасова использовали для оказания интимных услуг

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга накрыли притон на улице Некрасова. Там же задержали трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители установили, что просторная квартира с евроремонтом использовалась для занятий проституцией. На месте полицейские обнаружили трех женщин в возрасте от 41 до 50 лет. Старшая из них ранее уже привлекалась к административной ответственности за такую же деятельность.

«Все трое были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). 50-летняя женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ»,— сообщили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция накрыла бордель, ориентированный только на туристов из КНР.

Татьяна Титаева