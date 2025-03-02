В Марий Эл наибольший дефицит медработников наблюдается в Йошкар-Оле

В Республике Марий Эл наибольший дефицит медицинских работников наблюдается в медицинских организациях Йошкар-Олы и Волжской центральной городской больнице. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл наибольший дефицит медицинских работников наблюдается в медицинских организациях Йошкар-Олы и Волжской ЦГБ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Марий Эл наибольший дефицит медицинских работников наблюдается в медицинских организациях Йошкар-Олы и Волжской ЦГБ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К началу 2025 года в медицинских учреждениях Республики Марий Эл, подведомственных Министерству здравоохранения, работают 2122 врача и 5547 средних медработников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 31,7%, укомплектованность по занятым должностям — 95,3%. Среди востребованных специалистов — акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи и другие.

Средний медперсонал насчитывает 5547 человек, обеспеченность на 10 тыс. населения составляет 86,2%, укомплектованность — 99,8%. Наиболее востребованы заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), медицинские сестры участковые и анестезисты.

В Чувашской Республике укомплектованность врачами в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения составляет 87,4%. Средний медперсонал занимает 90,9% вакантных мест, а фельдшерско-акушерские пункты заполнены на 96,69%.

Влас Северин