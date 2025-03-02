Над резиденцией Трампа в воздух подняли три истребителя

Несколько самолетов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде. Там располагается резиденция президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго. Чтобы вывести самолеты из воздушного пространства, военные подняли в воздух три истребителя F-16, сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты. Все три самолета были благополучно выведены из зоны действия истребителей NORAD»,— сообщил господин Старнс.

NORAD — система аэрокосмической обороны США и Канады, обеспечивающая контроль воздушного пространства Северной Америки.

В резиденцию Мар-а-Лаго, которая располагается в Палм-Бич и принадлежит Дональду Трампу, приезжают на встречи мировые лидеры, там проходят пресс-конференции с участием президента США. Она располагается на территории в 5,8 тыс. кв. м.

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