На Бугазской косе 1 марта собрали более 20 тонн мазута и загрязненного грунта

По итогам работы волонтеров и спасателей на Бугазской косе, 1 марта удалось собрать более 20 т мазута и загрязненного грунта. С территории было вывезено 579 мешков отходов, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kastyukevich_live Фото: t.me / kastyukevich_live

Он также отметил, что в первый день весны на косе трудились 304 человека, включая волонтерский корпус «Единой России», работников МЧС России, отряда «Кубань – СПАС», а также волонтерских групп штабов «Шлагбаум», Центра чистой природы, «Сети, сито, лопата» и штаба птичников. Всего за день удалось пройти 444 метра пляжа.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 28 февраля на береговой линии Анапы было обнаружено два участка, на которых произошли новые выбросы мелкой фракции мазута. Загрязнение нефтепродуктами произошло на пляже поселка Джемете, а также на береговой линии оздоровительного центра «Премьера» на Пионерском проспекте.

Василий Хитрых