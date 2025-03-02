«Зенит» поздравил спортивного комментатора Геннадия Орлова с 80-летием

Петербургский «Зенит» поздравил с 80-летием экс-игрока команды и спортивного журналиста Геннадия Орлова. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Уважаемый Геннадий Сергеевич! Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творческой деятельности и множества новых побед»,— говорится в сообщении.

Господин Орлов выступал за петербургский клуб в сезоне 1966 года, провел в составе команды шесть матчей в чемпионате и Кубке СССР. После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного комментатора.

Он работал на всех крупнейших мировых соревнованиях — Олимпиийских играх, чемпионатах мира и Европы. На протяжении долгих лет Орлов являлся голосом сине-бело-голубых и неотъемлемой частью клуба.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА после возобновления чемпионата России. Коллектив Сергея Семака не сумел распечатать ворота Игоря Акинфеева.

Андрей Маркелов