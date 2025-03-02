При пожаре в Шахтах погибла 85-летняя пенсионерка
Во время пожара в частном доме по ул. Форш в Шахтах погибла 85-летняя пенсионерка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Тело женщины обнаружили подоспевшие на место спасатели. К их прибытию здание уже полностью охватило пламя. Огонь распространился на 57 кв. м. На борьбу с ним бросили семерых пожарных и три единицы техники.
Накануне «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в пожаре погиб 45-летний Ростовчанин. Огонь вспыхнул в частном доме по ул. 25-й Линии.