При пожаре в Шахтах погибла 85-летняя пенсионерка

Во время пожара в частном доме по ул. Форш в Шахтах погибла 85-летняя пенсионерка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Тело женщины обнаружили подоспевшие на место спасатели. К их прибытию здание уже полностью охватило пламя. Огонь распространился на 57 кв. м. На борьбу с ним бросили семерых пожарных и три единицы техники.

Накануне «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в пожаре погиб 45-летний Ростовчанин. Огонь вспыхнул в частном доме по ул. 25-й Линии.

Дмитрий Ковалевский