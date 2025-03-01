45-летний житель Ростова погиб на пожаре

В Ростове произошел пожар в частном доме по ул. 25-й линии в ночь на 1 марта. В результате погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, пожар в доме заметили соседи и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили без признаков жизни собственника дома.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Ведомство напомнило, что необходимо оборудовать в доме специальное место для курения и всегда тщательно тушить сигареты. Кроме того, стоит установить пожарный извещатель.

Анна Анисова