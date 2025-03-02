Теннисистка Панова не вышла в финал парного турнира в Мериде

Российская теннисистка Александра Панова и австралийка Эллен Перес проиграли в полуфинале парного турнира в Мериде. Они уступили польской спортсменке Катаржине Питер и египтянке Мяар Шериф.

Игра закончилась со счетом 2:6, 3:6, она продолжалась 1 час 34 минуты. На счету Пановой и Перес один эйс, две двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. На счету дуэта Питер и Шериф один эйс, одна двойная ошибка, а также четыре брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Мериде Питер и Шериф сыграют с Ириной Хромачевой и Анной Данилиной из Казахстана.

Турнир в Мериде относится к категории WTA 500, его проводят на покрытии хард. Сегодня состоится финал турнира, призовой фонд которого превышает $1 млн.