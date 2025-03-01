В Ярославле начали давать отопление в отключенные дома

В Ярославле начинают восстанавливать теплоснабжение, отключенное в жилых домах из-за аварии на тепловой сети во Фрунзенском районе. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что без отопления днем 1 марта оставались 140 жилых домов во Фрунзенском и Красноперекопском районах. По словам мэра, работники «ТГК-2» на протяжении всего дня занимались ликвидацией утечки на трубопроводе. Вечером провели необходимые сварочные работы.

«Началось заполнение подающего и обратного трубопровода для подачи воды в жилые дома. В 23:00 начнем прогрев воды и восстановление теплоснабжения»,— сообщил господин Молчанов вечером 1 марта.

Алла Чижова