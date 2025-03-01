В Ярославле без отопления остаются 140 жилых домов

В Ярославле из-за аварии на тепловой сети во Фрунзенском районе 140 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 28 февраля от отопления были отключены 157 жилых домов и 19 соцобъектов, запитанных от ТЭЦ-3. В ТГК-2 в 16:10 сообщили, что работы завершены.

Однако, как сообщил мэр Ярославля, вечером 28 февраля напротив дома №117 на Московском проспекте образовалась утечка из трубы, которая привела к новому отключению отопления.

«Ночью сотрудники ТГК-2 производили работы по откачке тепловых камер, локализации дефекта и определения характера повреждения. Сейчас проводится отключение ответвлений подающего трубопровода, а также подготовка к сварочным работам. Они пройдут ориентировочно в 19:00»,— сообщил мэр.

Одновременно с этим заполняют обратный трубопровод для подачи воды в дома. После сварочных работ будет производиться запуск подающего трубопровода. Отопление планируют восстановить к 23:00 1 марта.

Прокуратура уже начала проверку по данному факту. В ходе нее надзорное ведомство оценит, как исполнялись требования законодательства о теплоснабжении населения.

Алла Чижова