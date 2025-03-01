Средний размер автокредита в Удмуртии сократился почти на 10% за январь

Средний размер автокредита в Удмуртии уменьшился на 9,7% за январь, до 1,07 млн руб. Еще в декабре показатель составлял 1,18 млн руб. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем по стране падение составило 5,3%, до 1,23 млн руб. По среднему размеру автокредита в начале зимы республика заняла 25-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В НБКИ отметили, что средний размер автокредита в РФ снижается седьмой месяц подряд. Снижение показателя ускорилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании — надбавок к коэффициентам риска. В бюро добавили, что банки продолжают выдавать автокредиты заемщикам «хорошего кредитного качества».

Напомним, выдача автокредитов в Удмуртии составила около 1 тыс. единиц в декабре. За год показатель снизился более чем на 40%.