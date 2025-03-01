Партия «Новые люди» поддержала арестованного главреда «Вечерних ведомостей»

Отделение партии «Новые люди» в Свердловской области поддержало главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, арестованного за пост 2021 года в его личном Telegram-канале. Как «Ъ-Урал» сообщили в региональном отделении партии, они выступают «за декриминализацию наказаний за деятельность в интернете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Задержание Владислава Постникова — это не первый случай, когда в России возбуждают дела за старые посты в соцсетях. И здесь позиция партии "Новые люди" не менялась. Мы выступаем за то, чтобы старый пост не мог стать поводом для ареста человека», — прокомментировали «Ъ-Урал» в партии.

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Владислава Постникова 1 марта на 14 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). По данными правоохранителей, 11 сентября 2021 года Владислав Постников разместил публикацию, содержащую изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

В день задержания 28 февраля Владислав Постников должен был участвовать в качестве одного из спикеров в мероприятии партии «Новые люди», посвященном уральской идентичности. Во время суда главред заявил, что целью его административного преследования было «сорвать лекцию». «Владислав был приглашен прежде всего потому, что является ярким патриотом своей области, приложил большие усилия для ее развития. Кругозором Владислава в этом вопросе обладают достаточное малое количество людей, в этом смысле Владислав — уникален», — сказали «Ъ-Урал» в партии.

По данным «Новых людей», выступление журналиста «не содержало информации, которую можно расценить как призыв к сепаратизму или другим действиям, запрещенным законом Российской Федерации».

Мария Шараева, Анна Капустина