Суд заключил под стражу до 27 апреля водителя автобуса, устроившего ДТП на Ленинском

Водителя лазурного автобуса, въехавшего в остановку общественного транспорта на Ленинском проспекте, отправили под стражу до 27 апреля. Об этом сообщают пресс-служба петербургской прокуратуры и Объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Петербурга Фото: прокуратура Петербурга

Напомним, в результате аварии погибла пожилая женщина. По предварительной версии, «лазурный» сначала выехал на встречку, столкнулся с двумя автомобилями, затем врезался в припаркованные вдоль дороги машины и после этого снес остановку общественного транспорта, где стояли люди. 77-летняя женщина, находившаяся в момент ДТП возле остановки, скончалась от полученных травм. Как писали городские СМИ, причиной аварии стало то, что водителю автобуса стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание.

С учетом позиции районной прокуратуры суд избрал обвиняемому арест до 27 апреля. Расследование уголовного дела в рамках ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) находится на особом контроле в прокуратуре города, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Дарья Астанина