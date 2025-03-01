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Младенец умер в квартире на Луначарского, прокуратура проводит проверку

Тело грудного ребенка обнаружили в квартире на улице Луначарского в Петербурге. Как сообщили в городской прокуратуре, младенца растили в непригодных для проживания условиях. Ведомство инициировало проверку.

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Фото: прокуратура Петербурга

Фото: прокуратура Петербурга

Фото: прокуратура Петербурга

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Фото: прокуратура Петербурга

Фото: прокуратура Петербурга

Фото: прокуратура Петербурга

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты мероприятий поставлены на контроль»,— передает пресс-служба надзорного ведомства.

В данный момент расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Оно поставлено на контроль в прокуратуре Калининского района. Кроме того, в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности, а также жилищным и социальным условиям, в которых содержался ребенок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело из-за оставленного в муринском подъезде младенца.

Дарья Астанина

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