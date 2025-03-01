В Альметьевском районе Татарстана на ремонт региональных дорог направлено более 770 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы города Альметьевск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт региональных дорог Альметьевского района выделили более 770 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На ремонт региональных дорог Альметьевского района выделили более 770 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Капитальный ремонт запланирован на нескольких участках, включая трассы Альметьевск — Азнакаево, Русский Акташ — Кузайкино, Альметьевск — Муслюмово и Альметьевск — Чупаево. Средства направили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За счет средств регионального бюджета также запланирован ремонт дороги Кузайкино — Нурлат — Дальняя Ивановка. В ближайшее время будет опубликована информация о ремонте дорог местного значения, список которых сейчас формируется.

Влас Северин