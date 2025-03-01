СКР начал проверку после исчезновения 19-летней жительницы Екатеринбурга

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области организовал проверку после исчезновения 19-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Мурашкиной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, она пропала вечером 26 февраля, когда вышла из своего дома в поселке Шувакиш. «В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения девушки. К поискам пропавшей подключены также волонтеры из поисковых отрядов», — говорится в сообщении СКР.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу отметили, что на поиск пропавшей ориентирован личный состав отдела полиции №10. Сейчас полицейские опрашивают близких пропавшей девушки и изучают возможные мотивы ее исчезновения. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской отметили, что Ксения Мурашкина была одета в черную куртку, черные штаны, кроссовки и шапку «с ушками».

Напомним, 28 февраля под Ижевском спустя четыре дня поисков правоохранители нашли 17-летнюю студентку Викторию из Полевского (Свердловская область), которая исчезла после занятий в техникуме. Причиной ее пропажи стали угрозы мошенников.

Мария Шараева