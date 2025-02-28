Пропавшая 17-летняя студентка из Полевского нашлась под Ижевском

Под Ижевском в Удмуртской республике обнаружили 17-летнюю студентку Викторию из Полевского (Свердловская область), которая исчезла 24 февраля после занятий в техникуме, сообщили в СКР Свердловской области. Причиной ее пропажи стали угрозы неизвестных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Для расследования к делу подключили следователей и криминалистов, в поисковых мероприятиях участвовали полиция и волонтеры. Вечером 27 февраля местонахождение девушки было установлено в здании торгового центра под Ижевском. По предварительным данным, преступлений против нее не совершалось. Сейчас ее доставляют обратно в Свердловскую область для дальнейшего расследования.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что девушка на такси побывала в нескольких городах — Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма, Кунгур, Пермь и территория Удмуртии. «Студентка вынуждена была "путешествовать", так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями. Благодаря профессиональной работе представителей МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки»,— рассказал полковник Горелых. Он также добавил, что в январе свердловчане из-за мошенников потеряли 339 млн руб.

Ранее на территории Саратовской области оперативники обнаружили похищенную в селе Княжево Тюменской области 13-летнюю девочку. По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж, при этом ее подруги рассказывали о ее жалобах на сталкера, с которым она познакомилась в соцсетях.

Ирина Пичурина