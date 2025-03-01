В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве у жилого дома

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого во взрыве, который произошел возле одного из многоквартирных домов в городе Балаково Саратовской области. В результате ЧП пострадала женщина. Следствие считает мотивом преступления ревность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР Фото: СКР

Согласно пресс-релизу СКР, 38-летний мужчина заложил у входной двери подъезда дома на улице Набережная Леонова в Балакове взрывное устройство. Оно было приведено в действие при выходе 38-летней жительницы дома. Она получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована.

Уточняется, что 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково, чтобы «ввести в заблуждение правоохранителей». Следствие будет ходатайствовать о его аресте. В рамках дела прошли обыски, ведется допрос свидетелей.

Взрыв произошел 23 февраля. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и приобретение взрывного устройства). Состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое.