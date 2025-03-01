Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии открылся тренировочный полигон для БПЛА на базе УдГУ

Первый региональный экспериментально-тренировочный полигон БПЛА открылся на базе Удмуртского государственного университета (УдГУ) 28 февраля, сообщает пресс-служба вуза. Полигон закрытого типа позволяет использовать пространство в образовательных и научных целях в любое время без необходимости получать разрешения.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба УдГУ

Фото: пресс-служба УдГУ

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба УдГУ

Фото: пресс-служба УдГУ

Полигон создан для «обеспечения безопасности и эффективности» полетов БПЛА, в том числе в учебно-тренировочных целях и при проведении соревнований, а также для разработки и совершенствования их функциональности. Площадку оснастили локальной системой позиционирования беспилотников для отработки алгоритмов их автономного функционирования.

В прошлом году в УдГУ открылись Центр компетенций по разработке и применению беспилотных систем и технологий по госпрограмме «Приоритет-2030», а также Лаборатория разработки БАС и систем автоматического управления БПЛА при поддержке ГК «Беспилотные системы».

Подробнее о том, как вузы Удмуртии открывают научные центры БПЛА, читайте в материале «Без БАС не обойтись».