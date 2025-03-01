В Свердловской области с 1 марта запретили работу «наливаек» в жилых домах ночью

В Свердловской области с 1 марта вступил в силу законопроект, который запрещает продажу алкогольных напитков в жилых домах и на прилегающих к ним территориях в ночное время. Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания региона приняли в конце октября 2024 года.

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Согласно документу, продавать пивные напитки в круглосуточном режиме в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, смогут только рестораны, бары и кафе. Заведения смогут продавать пивные напитки в розницу с 8:00 до 23:00. Контролем за соблюдением правил торговли алкоголем будет заниматься министерство АПК и полиция. За нарушение установленных в регионе норм штраф для юридических лиц может составить от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Напомним, законопроект об ограничении работы «наливаек» в заксобрание внесло правительство Свердловской области в конце сентября 2024 года. В Екатеринбурге, согласно сервису 2ГИС, действует почти 500 магазинов, в которых предлагают разливное пиво. Среди крупных сетей — «Пив&Ко», «Пивная лавка», «Пивной», «Светлое и темное», «Косулинская пивоварня». Зачастую торговые точки располагаются на первых этажах жилых домов. Розничная продажа алкоголя в магазинах Свердловской области запрещена с 23:00 до 8:00.

В начале февраля 2024 года Госдума приняла закон, разрешающий регионам самостоятельно устанавливать условия для продажи алкоголя в жилых домах или рядом, в частности, регулировать минимальные требования к точкам общественного питания.

Мария Шараева