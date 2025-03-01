Гидрометцентр прогнозирует трескучие морозы в Сибири и на Дальнем Востоке

В регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается сильное похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в отдельных регионах температура опустится до минус 50°С.

Он рассказал, что в Таймырском, Эвенкийском, Туруханском районах Краснодарского края температура опустится на 8–17 градусов ниже нормы и будет на уровне минус 37–50°С. Температура на 10–13 градусов ниже нормы ожидается в первые пять дней марта в Иркутской области, там будет до минус 36–40°С.

В Бурятии и Забайкалье температуры опустятся до минус 35–41°С, на Чукотке — до минус 38–40°С, в Якутии — до минус 43–48°С, в Ямало-Ненецком автономном округе — до минус 31–38°С. В Амурской области температура будет на 9–14 градусов ниже нормы, в пределах минус 33–40°С.

«Даже на самом юге Дальнего Востока, в Хабаровском крае, минус 32–37, в Еврейской автономной области и в Приморском крае температура на 7–8 градусов ниже нормы, до 23–27 градусов мороза. Трескучий мороз»,— сказал «Интерфаксу» господин Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 1 марта, в Москве будет 1–3°C, облачно с прояснениями, местами гололедица (в Подмосковье –2... 3°C, местами небольшой снег). 2 марта в столице немного похолодает до 0–2°C, ожидается небольшой снег (по области –3... 2°C). Синоптики не исключали сильных морозов в марте.