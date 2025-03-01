Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину

Член Политбюро, секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён передал президенту РФ Владимиру Путину «боевой привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву 25 февраля, в тот же день она встретилась с представителями «Единой России». 27 февраля господин Путин принял в Кремле Ли Хи Ёна. По данным ЦТАК, российский президент просил передать «свои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания» Ким Чен Ыну.

Владимир Путин также выразил благодарность за «активную поддержку» России со стороны Северной Кореи. Агентство пишет, что «беседа прошла в товарищеской и дружественной атмосфере».

В июне 2024 года лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Владимир Путин подписал закон о ратификации договора 9 ноября, лидер КНДР Ким Чен Ын — 11 ноября .

Подробности — в материале «Ъ» «Узы стратегического партнерства».