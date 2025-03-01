Белый дом: переговоры по Украине требуют уступок с обеих сторон

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что именно президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал перепалку на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, он был враждебно настроен по отношению к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и устроил ссору с ним. Госпожа Левитт добавила, что урегулирование боевых действий на Украине требуют уступок с обеих сторон конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Nathan Howard / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент Трамп хочет мира, но для переговоров обе стороны должны сесть за стол и вести диалог. В хорошей сделке обе стороны обычно уходят немного недовольными. Зеленский этого не понимает»,— сказала Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

Украинскую делегацию пресс-секретарь назвала «невероятно упрямым» переговорщиком. Она также сказала, что присутствие камер на встрече стало положительным моментом, поскольку «американцы и весь мир смогли увидеть, с чем Дональд Трамп имело дело за закрытыми дверями». Кэролайн Левитт добавила, что США больше не будут «бездумно выписывать чеки» Украине на военный конфликт с Россией.

Пресс-конференцию по итогам встречи президентов США и Украины отменили, подписание сделки по полезным ископаемым сорвалось. Дональд Трамп позже заявил, что Владимир Зеленский «переоценил свои возможности». По его словам, Вашингтон хочет достичь мира, но Киев намерен продолжать сражаться. Президент Украины в свою очередь сказал, что не сделал ничего плохого и ему не за что извиняться.

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