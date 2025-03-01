Замглавы Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке на 100 млн

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев подал апелляцию на решение суда о его аресте, сообщили «РИА Новости» в Басманном суде Москвы. 26 февраля его заключили под стражу по делу о взятке в 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев

Фото: mos.ru Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев

Фото: mos.ru

Дениса Алексеева арестовали на два месяца вместе с главой представительства Вологодской области в Москве Кириллом Бочаровым. По версии следствия, они требовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку. Чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов счел, что дело не связано с работой его заместителя в регионе. По его словам, Денис Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из вологодских лесов выросла столичная взятка».