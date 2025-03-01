CBS News: Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине

Администрация президента США стала сомневаться, что сможет урегулировать российско-украинский конфликт, передает CBS News со ссылкой на источники. Неуверенность в достижении мира появилась после спора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Провалившиеся переговоры по полезным ископаемым также подняли вопрос предоставления Украине помощи и гарантий, добавили источники. При этом, по их словам, Дональд Трамп не стремится к смене власти на Украине. Как уточнили собеседники, Белый дом не ведет разговоров о том, кто может стать президентом Украины вместо Владимира Зеленского.

Встреча президентов США и Украины переросла в спор по поводу урегулирования боевых действий. Дональд Трамп позже заявил, что Вашингтон хочет мира, которого можно достичь «прямо сейчас». Владимир Зеленский, по его словам, намерен продолжать сражаться. Президент Украины в свою очередь сказал, что не сделал ничего плохого и ему не за что извиняться.

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