Курс доллара. Прогноз на 3–7 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Экспортеры снизили продажи валюты Российский рубль, продемонстрировавший в феврале почти 20-процентное укрепление по отношению к доллару США, завершает итоговый зимний месяц на уровне около 90 руб./$. Основная причина — завершение налогового периода, пик которого пришелся на 28 февраля. Экспортеры снизили продажи валюты, необходимой для налоговых выплат в рублях. Также на рынке уменьшился и оптимизм, связанный с началом переговоров России и США, что, на наш взгляд, делает дальнейшее укрепление рубля маловероятным. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рубля на уровне около 90 руб./$, 95 руб./€ и 12,5 руб./китайский юань.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Поддержка со стороны геополитического фактора ослабевает Влияние налогового периода на рубль оказалось невыразительным, что, вероятно, связано с более плавной реализацией валютной выручки с середины февраля. Поддержка со стороны геополитического фактора ослабевает. При этом новые ограничения в отношении энергетического сектора РФ вступили в силу в конце февраля, а цены на нефть обновили минимумы 2025 года, что может негативно сказаться на рубле в начале второго квартала. С учетом текущего набора факторов логичнее выглядит продолжение коррекционной динамики обменных курсов.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Определять динамику курса будет ожидание изменения геополитической ситуации К концу февраля курс достиг наших краткосрочных таргетов (11,7–11,9 руб./юань и 85–87 руб./$). Однако закрепиться на этих уровнях котировки не смогли. Сказалась заметная перекупленность рубля в последние недели, а также начало мирных переговоров по ситуации на Украине. Кроме того, сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов, наступившего 28 февраля, была достаточно умеренной и не смогла поддержать тренд к укреплению рубля. В результате с середины недели курс перешел к умеренной коррекции, в пятницу биржевые торги консолидировались в районе 12–12,2 руб./юань, а стоимость доллара на внебиржевом сегменте рынка закрепилась в районе 87,5–88,5 руб. Определять динамику курса в марте будет ожидание изменения геополитической ситуации. Постепенное усиление спроса на валюту от импортеров на фоне укрепления рубля и активизации совокупного спроса будет нивелировано ростом продаж валюты экспортерами на фоне планового роста налоговых сборов (квартальная уплата НДД).

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Слишком сильный рубль невыгоден текущему бюджету Российский рубль немного замедлил тренд на укрепление по мере того, как участники валютного рынка снизили ожидания после первой эйфории от резкого скачка национальной валюты и вернулись скорее к выжидательной позиции. К тому же не стоит забывать, что, как известно, слишком сильный рубль невыгоден текущему бюджету. При этом курс рубля продолжает определяться экспортно-импортным балансом, где наблюдается устойчивый профицит текущего счета. Изменение тональности геополитического новостного фона способно вызвать повышенную волатильность курса национальной валюты. На стороне рубля — текущие высокие ставки, пик налоговых выплат, а также аккуратные надежды на перспективы восстановления международных экономических связей.