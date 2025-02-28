В центре Краснодара устранили аварию на теплосетях

В Краснодаре завершились работы по ликвидации порыва на сетях теплоснабжения по адресу ул. Кондратенко, 18. Бригады откачали горячую воду, заменили поврежденный участок трубы и возобновили подачу теплоносителя, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В устранении аварии принимали участие сотрудники компании «Кубаньречфлот», являющейся поставщиком тепла, а также сотрудники городской Службы спасения и «Кубань-Спаса». Специалисты вырезали участок трубопровода с трещиной длиной 20 см, установили на его место новый элемент и выполнили сварочные работы.

Днем 27 февраля стало известно, что на ул. Кондратенко, 14, 5/1 в Краснодаре произошел прорыв тепловой сети. К устранению последствий аварии приступили вечером.

Нурий Бзасежев