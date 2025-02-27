В Краснодаре улицу Кондратенко затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе

На ул. Кондратенко, 14, 5/1 в Краснодаре произошел провал части тротуара, вследствие чего случилась утечка горячей воды на проезжую часть. На месте дежурит бригада специалистов, сообщили «Ъ-Кубань» в городском МЦУ.

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Ведомство также приводит комментарий ООО «Кубаньречфлот-сервис». По информации компании, 21 февраля в 10:00 на тепломагистрали, проходящей от улицы Ставропольской через улицы Короткую, Постовую и Кубанскую набережную до района застройки ОАО «Кубанское речное пароходство», появилась подпитка теплоносителя в объеме 8 т в час.

При осмотре специалисты выявили затопленную тепловую камеру УТ-10. Откачать теплоноситель не удалось — четыре мотопомпы вышли из строя из-за высокой температуры воды, превышающей 90 градусов.

«Проведение аварийных ремонтных работ на тепломагистрали необходимо проводить только после повышения температуры воздуха до положительных значений»,— отметили коммунальщики.

Кроме того, представители компании предупредили, что преждевременная остановка тепломагистрали может привести к размораживанию систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции многоквартирных домов.

По прогнозу Краснодарского ЦГМС, на Кубани в ближайшую неделю сохранятся отрицательные температуры. Днем 27 февраля температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах -3...+2.

Алина Зорина, Нурий Бзасежев